القائم ينقذ طلائع الجيش من هدف ثان للزمالك

ومرر فى الدقيقة 17 حازم امام كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سدد يوسف اوباما الكرة برأسه قوية تسكن شباك محمد بسام حارس الطلائع ويسجل الهدف الأول للزمالك.
جرت محاولات بعد تسجيل الزمالك الهدف الأول من جانب لاعبو طلائع الجيش لإدراك التعادل ونجح محمد أبوجبل فى إبعاد إحدى الكرات فى الدقيقة 20 الى خارج منطقة الجزاء وسدد إمام عاشور كرة ماكرة تصطدم بالقائم ويهدر ثاني أهداف الزمالك فى الدقيقة 22.
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