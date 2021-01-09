نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفركوزن يتعادل مع بريمن في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل باير ليفركوزن مع ضيفه فيردر بريمن اليوم السبت بهدف لمثله، وتفادى الهزيمة الثالثة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وتقدم فيردر، الذي انتصر مرة واحدة في آخر 12 مباراة في الدوري، عبر عمر توبراك في الدقيقة 52 لكن باتريك شيك أدرك التعادل بعد متابعة كرة في الدقيقة 70 واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة طويلة مع حكم الفيديو المساعد.

ولم يضغط ليفركوزن، الذي لم يخسر في أول 12 مباراة في الدوري قبل تكبده هزيمتين متتاليتين، بحثاً عن الهدف الثاني ورفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث متأخراً بنقطتين عن رازن بال شبورت لايبزيغ الذي يستضيف بروسيا دورتموند في وقت لاحق من اليوم.

ويتصدر بايرن ميونخ المسابقة وله 33 نقطة رغم خسارته 3-2 أمام مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ الجمعة.