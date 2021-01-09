الرياضة

كورونا تضرب ثنائي الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى الإتحاد السكندرى إصابة كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم ووليد بدر المدير الإدارى للفريق بفيروس كورونا . 

وكان إبراهيم حسن مدير الكرة  تعرض منذ فترة قصيرة إلى حادث تصادم بسيارته على كورنيش الإسكندرية قبل أن يتم علاجه .

وأعربت إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى عن تمنياتها بالشفاء لمدير الكرة والمدير الإدارى .

 

ويلتقى الإتحاد السكندرى خارج ملعبه مع الجونة الخميس القادم ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع فى جدول المسابقة برصيد 8 نقاط بينما يحتل الجونه المركز الثالث برصيد 12 نقطة .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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