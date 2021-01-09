نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا تضرب ثنائي الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى الإتحاد السكندرى إصابة كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم ووليد بدر المدير الإدارى للفريق بفيروس كورونا .

وكان إبراهيم حسن مدير الكرة تعرض منذ فترة قصيرة إلى حادث تصادم بسيارته على كورنيش الإسكندرية قبل أن يتم علاجه .

وأعربت إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى عن تمنياتها بالشفاء لمدير الكرة والمدير الإدارى .

ويلتقى الإتحاد السكندرى خارج ملعبه مع الجونة الخميس القادم ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع فى جدول المسابقة برصيد 8 نقاط بينما يحتل الجونه المركز الثالث برصيد 12 نقطة .