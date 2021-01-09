الأهلي يُنهي إجراءات قيد بواليا في القائمة الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - يُنهي مسؤولو النادي الأهلي غدًا الأحد إجراءات قيد الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في القائمة الإفريقية، بعدما تم التعاقد معه قادما من نادي الجونة لمدة 4 مواسم.

ويقوم النادي الأهلي غدًا الأحد بقيد بواليا في القائمة الإفريقية حيث يتم فتح باب القيد الإفريقي غدًا 10 من يناير وفقا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويحق لبواليا المشاركة مع الأهلي في مباريات دوري أبطال إفريقيا بداية من دوري المجموعات حيث يقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني والمريخ الهلالي.

وكان بواليا قد سجل ظهوره الأول مع الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا أمس في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.