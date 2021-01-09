نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة عبر جميع الأقمار الصناعية ومشاهدة بالبث المباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس الجديد، قناة الكأس هي قناة رياضية تقوم ببث مباريات كرة القدم بشكل مجاني ويمكن الوصول لها دون دفع أية اشتراكات أو رسوم، وقد أصبحت القناة مؤخرا مشهورة على نطاق دول الخليج خاصة ودول العالم العربي كافة، وذلك حيث قامت ببث الدوري الخليجي ومباريات الدوري القطري أيضا بالإضافة للعديد من الدوريات الأخرى، وفي هذا المقال سنعرفكم على تردد قناة الكأس الجديد بعد أن قامت القناة بتغييره لتحسين الجودة، وزيادة التغطية.

قناة الكأس هي مقصد دول الخليج لمتابعة الدوريات المحلية كالدوري القطري والسعودي وقد أثبتت القناة نفسها في الأعوام السابقة لتكون وجهة كل الراغبين بمتابعة كرة القدم في البيت.

تردد قناة الكأس عبر قمر نايل سات

قامت قناة الكأس بتعديل ترددها عبر قمر نايل سات ليصبح 11919 ومعدل الترميز هو 27500 مع الاستقطاب الأفقي.

تردد قناة الكأس عبر قمر عرب سات

قامت قناة الكأس بتعديل ترددها عبر قمر عرب سات ليصبح 12245ومعدل الترميز هو 27500 مع الاستقطاب رأسي.

التردد عبر قمر البدر سات

قامت قناة الكأس بتعديل ترددها عبر قمر البدر سات ليصبح12418ومعدل الترميز هو 27500 مع الاستقطاب أفقي.

متابعة قناة الكأس عبر البث المباشر بالإنترنت

يمكن للمشاهد أيضا متابعة المباراة التي يرغب بها عبر الإنترنت بالبث المباشر دون مشاكل عن طريق قناة الكأس بث مباشر.

برامج قناة الكأس

بالإضافة لعرض المباريات والدوريات المحلية وآخر صفقات النوادي تقوم أيضا ببث بعض البرامج التحليلية التي تجذب العديد من المتابعين، حيث تقوم هذه البرامج بعرض آخر أخبار النوادي واللاعبين وشرح ومعرفة التفاصيل أثناء اللعب في المباراة خلال الفاصل بين الشوطين الأول والثاني في المباراة وتكون البرامج كالآتي:

برنامج تواصل.

برنامج الجولة.

برنامج المضمار.

برنامج قبل الجولة.

برنامج 90 دقيقة.

برنامج عيالنا.

برنامج قبل المباراة.

برنامج speed.

برنامج followers.

تردد قناة النيل الأزرق | كل ترددات قناة النيل الأزرق عبر جميع الأقمار الصناعية

حقوق البث الخاصة بالقناة

وجدير بالذكر أن القناة حاصلة على الترخيصات، وحقوق النشر محفوظة لها حيث قامت بشراء المتابعة، ومشاهدة الدوريات بدول الخليج وبثها عبر القناة، ومن تلك الحقوق:

بث البطولات المحلية والقارية المهمة وكأس الاتحاد الآسيوي.

بث البطولات العربية كلها مثل الدوري التونسي ودوري أبطال آسيا.

بث الدوري القطري وكأس أمير قطر.

بث الدوري السعودي.

صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني وكل طرق الاستعلام

وتقوم القناة بالبث المباشر لجميع المباريات بأعلى جودة للحصول على أفضل تقييم من قبل المشاهدين وتلبية رغباتهم والحصول على درجة الرضا الكافية.