لعيب كبير.. ميدو يعلق على هدف إمام عاشور في شباك طلائع الجيش

علق احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على إحراز امام عاشور الهدف الثاني للزمالك في شباك طلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب احمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏ياولد امام عاشور لعيب كبير"

وأحرز إمام عاشور الهدف الثاني لفريق الزمالك الشوط فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 49 من قذيفة صاروخية فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

ودفع عبدالحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش باللاعب ناصر منسى بدلا من فرانك ستيفن مع بداية الشوط الثاني وسدد ناصر منسي كرة بر\اسه فى أول لمسة تمر غلى جوار مرمى حارس الزمالك.

وأحرز امام عاشور الهدف الثاني للزمالك من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس طلائع الجيش