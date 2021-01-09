لعيب كبير.. ميدو يعلق على هدف إمام عاشور في شباك طلائع الجيش

وكتب احمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "ياولد امام عاشور لعيب كبير"
ودفع عبدالحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش باللاعب ناصر منسى بدلا من فرانك ستيفن مع بداية الشوط الثاني وسدد ناصر منسي كرة بر\اسه فى أول لمسة تمر غلى جوار مرمى حارس الزمالك.
وأحرز امام عاشور الهدف الثاني للزمالك من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس طلائع الجيش
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