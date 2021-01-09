حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تغيير عمر السعيد مهاجم الفريق قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق أمام طلائع الجيش المقامة حاليا باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز .
وجاء تغيير السعيد بعد شكواه بشد في العضلة الضامة وفضل الجهاز الفني استبداله ونزول أشرف بن شرقي خشية تفاقم الإصابة .
وسيخضع اللاعب لفحص خلال الفترة القادمة للاطمئنان على حالته .
يذكر أن الشوط الأول للمباراة انتهى بتقدم الزمالك بهدف دون رد أحرزه أوباما في الدقيقة 17 برأسية متقنة في الشباك بعد عرضية حازم إمام .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الضامة" سر تغيير السعيد في مباراة الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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