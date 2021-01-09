إمام عاشور يتصدر تويتر بعد إحرازه الهدف الثاني للزمالك في شباك طلائع الجيش

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #امام_عاشور بعد احرازة الهدف الثاني للزمالك في شباك فريق طلائع الجيش في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اكاد من فرط الجمال اذوب اذوب اذوب اذوب عاشور عاشور عاشور عاشور"و "‏هدف الزمالك الثاني لإمام عاشور سبقته بروفة في الشوط الاول حين سدد في القائم قذيفة وعاشور يتحرك دفاعيا وهجوميا أيضا بمساحات واسعة في ملعبه وفي ملعب الطلائع..بجانب استخلاصه للكرة وجودة التمرير ..".

وقال أخرون" ‏جون عالمي من إمام عاشور بيفكرني بجون جيه يوم ٢٧ نوفمبر فآخر ٥ دقايق" و" ‏احلى حاجه حصلت ف الشوط الاول أمام عاشور ".

وأحرز إمام عاشور الهدف الثاني لفريق الزمالك الشوط فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 49 من قذيفة صاروخية فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

ودفع عبدالحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش باللاعب ناصر منسى بدلا من فرانك ستيفن مع بداية الشوط الثاني وسدد ناصر منسي كرة بر\اسه فى أول لمسة تمر غلى جوار مرمى حارس الزمالك.

وأحرز امام عاشور الهدف الثاني للزمالك من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس طلائع الجيش