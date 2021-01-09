ويدخل ريال مدريد، المباراة وهو برصيده 36 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين.
ويلعب الميرنيجي المواجهة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيرلاند ميندي – سيرجيو راموس – رفائيل فاران – لوكاس فاسكيز
خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش
خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما - أسينسيو
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هازارد يقود ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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