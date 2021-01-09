هازارد يقود ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمباراة أوساسونا المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد، المباراة وهو برصيده 36 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين.

ويلعب الميرنيجي المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – سيرجيو راموس – رفائيل فاران – لوكاس فاسكيز

خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما - أسينسيو