وجاء هدف إتحاد جدة عن طريق عبدالرحمن علي العبود في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول .
وشهدت المباراة تواجد المدافع المصري أحمد حجازي ولاعب فريق إتحاد جدة أساسيًا في اللقاء .
وإذا استمرت النتيجة بهذا الشكل ، سيرتفع نادي إتحاد جدة إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة من ترتيب الدوري السعودي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. اتحاد جدة يتقدم بهدف على ضمك بمشاركة حجازي في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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