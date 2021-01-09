الشوط الأول.. اتحاد جدة يتقدم بهدف على ضمك بمشاركة حجازي في الدوري السعودي

تقدم فريق إتحاد جدة على نظيره ضمك بهدف نظيف في الشوط الأول ، من المباراة التي تجمع بين الفريقين ، في إطار الجولة الثانية عشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وجاء هدف إتحاد جدة عن طريق عبدالرحمن علي العبود في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول .

وشهدت المباراة تواجد المدافع المصري أحمد حجازي ولاعب فريق إتحاد جدة أساسيًا في اللقاء .

وإذا استمرت النتيجة بهذا الشكل ، سيرتفع نادي إتحاد جدة إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة من ترتيب الدوري السعودي .