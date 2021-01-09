شاهد .. هدف عالمي لـ إمام عاشور فى مرمى طلائع الجيش

أحرز إمام عاشور هدفا عالميا لفريق الزمالك فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 49 من قذيفة صاروخية فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز. الزمالك فى مرمى طلائع الجيش ودفع عبدالحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش باللاعب ناصر منسى بدلا من فرانك ستيفن مع بداية الشوط الثاني وسدد ناصر منسي كرة برأسه فى أول لمسة تمر غلى جوار مرمى حارس الزمالك. وأضاف امام عاشور الهدف الثاني للزمالك فى مرمى طلائع الجيش من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد بسام حارس الطلائع.

أحرز إمام عاشور هدفا عالميا لفريق الزمالك فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 49 من قذيفة صاروخية فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز. الزمالك فى مرمى طلائع الجيش ودفع عبدالحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش باللاعب ناصر منسى بدلا من فرانك ستيفن مع بداية الشوط الثاني وسدد ناصر منسي كرة برأسه فى أول لمسة تمر غلى جوار مرمى حارس الزمالك. وأضاف امام عاشور الهدف الثاني للزمالك فى مرمى طلائع الجيش من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد بسام حارس الطلائع.

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