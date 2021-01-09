النني يحقق رقما مميزا في مواجهة أرسنال ونيوكاسل

وكشفت "سكواكا" عن رقم النني المميز، في تغريدة نشرتها عبر الحساب الرسمي لها على تويتر، وقالت أن النني أكمل جميع تمريراته بشكل صحيح في الشوط الأول (38 تمريرة).
وبدأ النني في التشكيل الأساسي للمباراة بجوار ويلوك وويليان في منتصف ميدان الجانرز.
ويعد النني ضمن أبرز عناصر تشكيل أرسنال في الموسم الحالي، حيث بات المدرب الإسباني مايكيل أرتيتا يعتمد على الفرعون في أغلب مباريات الجانرز.
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