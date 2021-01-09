النني يحقق رقما مميزا في مواجهة أرسنال ونيوكاسل

حقق محمد النني رقما مميزا نجم وسط أرسنال، كشفته عنه شبكة "سكواكا" العالمية للإحصائيات وذلك عقب انتهاء الشوط الأول من لقاء أرسنال ونيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشفت "سكواكا" عن رقم النني المميز، في تغريدة نشرتها عبر الحساب الرسمي لها على تويتر، وقالت أن النني أكمل جميع تمريراته بشكل صحيح في الشوط الأول (38 تمريرة).

وبدأ النني في التشكيل الأساسي للمباراة بجوار ويلوك وويليان في منتصف ميدان الجانرز.

ويعد النني ضمن أبرز عناصر تشكيل أرسنال في الموسم الحالي، حيث بات المدرب الإسباني مايكيل أرتيتا يعتمد على الفرعون في أغلب مباريات الجانرز.