إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء .. تشكيل ميلان أمام تورينو في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق اي سي ميلان تشكيل فريقه أمام نظيره تورينو ، في المباراة التي ستقام بينهما خلال دقائق ، على ملعب سان سيرو ، في إطار الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الايطالي الممتاز.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي :.

حراسة المرمى :. دوناروما

خط الدفاع :. كالابريا ، كايير ، رومانيولي ، ثيو

خط الوسط :. كيسي ، تونالي ، كاستيليخو ، إبراهيم

خط الهجوم :. هاوجي ، لياو.

ويتواجد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء في المباراة .