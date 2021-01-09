الشوط الأول.. ميسي يتألق ويقود برشلونة للتقدم بثلاثية على غرناطة

تفوق برشلونة على غرناطة بثلاثية دون رد في الشوط الأول من مواجهة غرناطة، والمقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وافتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لصالح برشلونة عند الدقيقة 12، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 35، ثم أضاف البرغوث ثالث الأهداف في الدقيقة 42.

واعتلى ليونيل ميسي بهدفيه صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني، بـ 11 هدفا.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث وبرصيده 31 نقطة، ويبعد بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر والذي لعب مباراتين أقل من البرسا.

وبدأ برشلونة المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريا تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراوخو - أوسكار مينجويزا - جوردي ألبا.

خط الوسط: بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي.