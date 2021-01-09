وافتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لصالح برشلونة عند الدقيقة 12، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 35، ثم أضاف البرغوث ثالث الأهداف في الدقيقة 42.
واعتلى ليونيل ميسي بهدفيه صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني، بـ 11 هدفا.
ويتواجد برشلونة في المركز الثالث وبرصيده 31 نقطة، ويبعد بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر والذي لعب مباراتين أقل من البرسا.
وبدأ برشلونة المواجهة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أندريا تير شتيجن.
خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراوخو - أوسكار مينجويزا - جوردي ألبا.
خط الوسط: بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج.
خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. ميسي يتألق ويقود برشلونة للتقدم بثلاثية على غرناطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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