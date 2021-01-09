لجنة إدارة الزمالك تكشف تفاصيل خناقة أعضاء النادي

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن واقعة الاشتباك بالأيدي، التي حدثت يوم الخميس الماضي، لم تكن سوى نتيجة خلاف بين اطفال، حيث اشتبك سالم محمد أنور يحيى، وعماد سالم أنور يحيى ومروة عباس سيد حسن، مع الطرف الثاني، محمد حسن محمد علي وأحمد حسن محمد علي، وتحرك أمن النادي سريعا، وتم احتواء المشكلة، وسحب كارنيهات الأعضاء أطراف الخلاف، واستدعاء مباحث قسم شرطة العجوزة، وتم اصطحاب الطرفين، وهناك تصالح، ورغم ذلك حرصت إدارة أمن النادي على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا حفاظا على هيبة النادي ومكانته.
واكدت اللجنة ان من بين تلك الإجراءات عدم السماح بدخول الأعضاء أصحاب المشكلة وإجراء التحقيق معهم، والتشديد على توفير كافة سبل الراحة والأمان للأعضاء.
وأضافت اللجنة، أن هذه الأحداث يمكن أن تحدث في أي ناد، والمهم أن يكون لدى إدارة النادي القدرة على إعادة الهدوء والاستقرار الذي يضمن استمتاع كل الأعضاء بالوقت الذي يقضونه داخل أروقة ناديهم.
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