الزمالك ضد الطلائع .. هدف عالمي وكارت أبيض بعد مرور 60 دقيقة

واصل فريق الزمالك التقدم أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد بعد مرور 60 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز. ودفع عبدالحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش باللاعب ناصر منسى بدلا من فرانك ستيفن مع بداية الشوط الثاني وسدد ناصر منسي كرة برأسه فى أول لمسة تمر غلى جوار مرمى حارس الزمالك. وأحرز امام عاشور الهدف الثاني للزمالك من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس طلائع الجيش وسدد يوسف اوباما كرة برأسه داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 52 تبعدها دفاعات الطلائع الى ضربة ركنية. وأشهر الدولى ابراهيم نورالدين حكم اللقاء فى الدقيقة 53 للاعب الزمالك أحمد فتوح بعد التدخل القوى بجسم على الفيل لاعب طلائع الجيش ولجأ فى الدقيقة 55 عبدالحميد بسيوني مدرب الطلائع الى الدفع باللاعب ابراهيما كونيه بدلا من إسلام محارب لتفعيل النواحي الهجومية.

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