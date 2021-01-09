مسحة طبية استثنائية لفريق تحت 16 سنة لكرة السلة الاتحاد السكندري

وجه محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراء مسحة طبية أستثنائية للاعبى فريق تحت 16 سنة المرتبط و كذلك الجهاز الفني و الإدارى ورئيس القطاع بقيادة عمرو أبو الخير للأطمئنان على حالتهم الصحية وكان قد أعلن الاتحاد السكندري عن إصابة ثمانية لاعبين بالفريق بالإضافة إلى عمرو أبو الخير رئيس القطاع خلال مواجهات الدور النهائي لبطولة الدورى المرتبط أمام النادى الأهلى. و حرص مجلس إدارة النادى على متابعة الحالة الصحية لجميع أعضاء الفريق و خاصة المصابين من لاعبين و جهاز فنى حتى تعافيهم و تماثلهم التام للشفاء .

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