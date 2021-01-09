أهلي 2007 يفوز على الشمس بثنائية نظيفة في مهرجان البراعم

فاز فريق البراعم لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٧، فاز على ضيفه الشمس، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من مهرجان البراعم للسوبر.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين عبد الحميد.

الدفاع: كريم عمرو - كريم عيد - إياد مدحت - زياد وائل.

الوسط: مازن هاني - محمد طه - محمد رأفت - أحمد شريف الشيخ - أحمد عصام.

الهجوم: زيدان ناجح.

وجاءت ثنائية الأهلي عن طريق أحمد شريف الشيخ، في الدقيقتين ٥٥ و٧٠ من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد «أهلي ٢٠٠٧» إلى ٩ نقاط، جمعها من الفوز في ٣ مباريات والخسارة مرة واحدة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام النصر ١-٢، وفاز على الدرب الأحمر ٥- صفر، وعلى سراي القبة ٦-١، وفاز على الشمس ٢- صفر، مسجلًا بذلك ١٤ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ حسين شكري مديرًا فنيًّا، ومحمد ماهر مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عثمان طبيبًا، وأحمد فؤاد إداريًّا، وإبراهيم رشاد المدلك.