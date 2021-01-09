بدون راحة.. سيراميكا كليوباترا يواصل التدريبات استعدادا لـ المقاولون

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب عصر الثلاثاء المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.
ورفض هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، الراحة، وواصل التدريبات مساء اليوم، بعد أن خاض مباراة قوية أمام الأهلي مساء امس، انتهت بفوز الأخير بهدفين.
وبدأ المران بمحاضرة من المدير الفني للاعبين، شرح خلالها بعض النقاط الفنية، وكذلك طريقة عمل الفريق في الفترة المقبلة، وانخرط اللاعبون الذين خاضوا مباراة الأهلي بالأمس مرانا استشفائيا خفيفا، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية.
وانفرد الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، بكل من صالح جمعة ومحمد مسعد، في تدريبات تأهيلية لسرعة تجهيزهم للفترة المقبلة حيث يعاني الأول من شد في السمانة، والثاني إجهاد في العضلة الخلفية.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب، في الثانية والنصف عصر الثلاثاء المقبل، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
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