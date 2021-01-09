ترتيب الدوري.. الأهلي يتصدر والزمالك وصيفًا والطلائع بالمركز الأخير

أحرز أهداف الزمالك الثلاثة يوسف أوباما وإمام عاشور هدفين.
ويحتل الزمالك المركز الثاني فى ترتيب جدول الدورى المحلى برصيد 13 نقطة خلف النادى الأهلي بنفس النقاط المتصدر بفارق الأهداف فيما يأتي نادى الجونة فى المركز الثالث برصيد 11 نقطة.
وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني عند 3 نقاط ويتذيل ترتيب جدول الدورى فى المركز الاخير بعد الخسارة أمام الزمالك.
ومرر فى الدقيقة 17 حازم امام كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سدد يوسف اوباما الكرة برأسه قوية تسكن شباك محمد بسام حارس الطلائع ويسجل الهدف الأول للزمالك.
جرت محاولات بعد تسجيل الزمالك الهدف الأول من جانب لاعبي طلائع الجيش لإدراك التعادل ونجح محمد أبوجبل فى إبعاد إحدى الكرات فى الدقيقة 20 الى خارج منطقة الجزاء وسدد إمام عاشور كرة ماكرة تصطدم بالقائم ويهدر ثاني أهداف الزمالك فى الدقيقة 22.
ومرر احمد سمير فى الدقيقة 30 كرة داخل منطقة الجزاء تصل الى على الفيل الذى سددها تمر الى جوار محمد أبوجبل وتضيع فرصة لإدراك التعادل أمام الزمالك.
غابت الفعالية الهجومية للمهاجم عمرو جمال فى ظل الرقابة اللصيقة من جانب مدافعى الزمالك وحصل إمام عاشور فى الدقيقة 33 على ركلة حرة نتيجة تعرضه الى العرقلة.
وفى الدقيقة 35 مرر يوسف اوباما كرة طولية تصل إلى شيكابالا وبدوره أرسلها سريعا الى حازم امام داخل منطقة الجزاء وسددها داخل منطقة الجزاء يمسك بها محمد بسام حارس طلائع الجيش وتوغل فى الدقيقة 38 مهند لاشين داخل دفاعات الزمالك وسدد الكرة الى جوار مرمى محمد أبو جبل خارج الملعب.
وسدد أحمد سمير فى الدقيقة 43 كرة قوية يبعدها محمد أبو جبل حارس المرمى الى ضربة ركنية ودفع البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك باللاعب المغربي أشرف بنشرقي بديلا عن عمر السعيد فى تغيير إضطرارى بعد خروج الأخير مصابا كما تعرض فى الدقيقة 45 محمد عبدالغني للإصطدام والسقوط على الأرض.
ودفع عبدالحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش باللاعب ناصر منسى بدلا من فرانك ستيفن مع بداية الشوط الثاني وسدد ناصر منسي كرة برأسه فى أول لمسة تمر غلى جوار مرمى حارس الزمالك.
وأحرز امام عاشور الهدف الثاني للزمالك من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس طلائع الجيش وسدد يوسف اوباما كرة برأسه داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 52 تبعدها دفاعات الطلائع الى ضربة ركنية.
وأشهر الدولى ابراهيم نورالدين حكم اللقاء فى الدقيقة 53 للاعب الزمالك أحمد فتوح بعد التدخل القوى بجسم على الفيل لاعب طلائع الجيش ولجأ فى الدقيقة 55 عبدالحميد بسيوني مدرب الطلائع الى الدفع باللاعب ابراهيما كونيه بدلا من إسلام محارب لتفعيل النواحي الهجومية.
ومرر فى الدقيقة 63 أشرف بنشرقي كرة عرضية يسددها احمد سيد زيزو تعلو عارضة حارس الطلائع وفشل بعدها يوسف اوباما فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء وفى الدقيقة 65 أشهر الدولى ابراهيم نورالدين حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد ناصر منسي بعد إرتكابه خطأ ضد احمد فتوح لاعب الزمالك.
سدد ناصر منسى كرة قوية فى الدقيقة 67 من خارج منطقة الجزاء ينجح محمد أبو جبل فى إبعادها بيده غلى ضربة ركنية ومرر بكعب القدم أحمد سيد زيزو كرة ماكرة سددها فى الدقيقة 71 امام عاشور فى مرمى محمد بسام حارس الطلائع ويحرز الهدف الثالث وسدد عمرو مرعى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 78 تمر الى جوار مرمى حارس الزمالك.
ولجأ البرتغالى باتشيكو فى الدقيقة 79 الى الدفع باللاعب أسامة فيصل بدلا من إمام عاشور ونزول اسلام جابر بدلا من إمام عاشور وتصدى محمد ابوجبل حارس الزمالك لفرصة حقيقية لتسجيل الهدف الأول للطلائع.
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