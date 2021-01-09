الرياضة

دجلة يفوز على الجونة ويحافظ على دوري كرة القدم النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم مباريات الأسبوع الثالث فى الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية . 

وفاز وادى دجلة على الجونة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد دجله إلى 9 نقاط ويحقق العلامة الكاملة ويتربع على القمة بينما يتجمد رصيد الجونه عند ثلاث نقاط . 

وفاز مركز شباب الأميرية على البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الطيران وأدارها طاقم المحكمات  نور سمير و منى عطا الله و إسراء سالم . 

سجلت سلوى منصور وفايزة أحمد الهدفين الأول والثانى وجاء الهدف الثالث عن طريق أحد مدافعات البنك الأهلى بالخطأ فى مرماها . 

وبذلك يرتفع رصيد الأميرية إلى 6  نقاط ويتجمد البنك الأهلى عند نفس الرصيد .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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