نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يحدد سعر بيع نجمه إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مسئولو المقاولون العرب بتحديد شرطهم بالحصول على 10 ملايين جنيه من أجل الموافقة على بيع محمد مجلي نجم خط وسط الفريق إلى الزمالك.

وذكرت تقارير صحفية أن مسئولي المقاولون العرب تلقوا اتصالات من أحد وكلاء اللاعبين من أجل معرفة رغبة النادي في الموافقة على بيع مجلي إلى الزمالك الذي يسعى لتدعيم خط وسط الملعب.

وأبدى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب موافقته على رحيل مجلي وذلك بسبب وجود أكثر من بديل في مركز خط وسط الملعب لبيع اللاعب من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي.