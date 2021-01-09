تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مجموعة قنوات ONTime Sports الرياضية عن تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي تقام في مصر من 13 يناير حتي 31 من الشهر ذاته.

ويمكن لعشاق كرة اليد حول العالم والراغبين في مشاهدة بطولة كأس العالم لكرة اليد مجانًا من خلال شاشات التلفزيون المصري خوفًا من فيروس كورونا المستجد متابعة قناة أون تايم سبورتس 3.

تردد قناة on time sports 3

وأوضحت القناة في بيان لها نُشر عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك أن تردد قناة اون تايم سبورت 3 علي القمر الصناعي النايل سات هو 12303 والإستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

بطولة كأس العالم لكرة اليد يشارك فيها 32 منتخبا منهم 16 منتخبًا أوربيًا و 7 منتخبات أفريقية و 4 من قارة آسيا و 4 من أمريكا الجنوبية ومنتخب وحيد من أمريكا الشمالية، يتنافسون علي لقب مونديال العالم والسعي حول التتويج بلقب الحصان الأسود.

من المتوقع أن يفوز بلقب الحصان الأسود في المونديال 5 منتخبات هم فرنسا وكرواتيا وإسبانيا والنرويج والدنمارك.

تردد قناة اون تايم سبورت 3

ويحرص الكثير من محبي الرياضة على ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لمونديال كرة اليد فى مصر 2021 لمتابعة مباريات البطولة عبر التردد الآتي:

اسم القناة اسم القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ON TIME SPORTS 3 HD NILESAT 12303 H 37500 5/6

وفي سياق متصل قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن انطلاقة قناة اون تايم سبورتس 3 الجديدة يعد إضافة قوية، وأثني زين علي ما قدمته مجموعة قنوات أون تايم سبورت من صورة متميزة أسعدت جماهير الرياضة في مصر والشرق الأوسط، وذلك من خلال فريق قوي متميز من الإعلامين المحترفين في العمل الرياضي.