ميسي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإسباني
انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تسجيله هدفين لفريقه برشلونة ليفوز على مضيفه غرناطة (3-0) في اللقاء المقام بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية 18 لليغا.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد سجل ميسي الهدفين الثاني والثالث "للبلوغرانا" في الدقيقتين (35 و42)، وذلك بعد أن افتتح زميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مبكرا في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.
وبهذه الثنائية رفع ميسي رصيده إلى 11 هدفا، وانفرد بعرش صدارة هدافي الدوري، مبتعدا بفارق هدف عن كل من الثلاثي، الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وجيرارد مورينو مهاجم فياريال، وإياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو.
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