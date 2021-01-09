ميدو بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش : يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

علق احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على فوز الزمالك على فريق طلائع الجيش "3_0" في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التدوينات القصير تويتر قائلا "‏يازمالك يامدرسه لعب وفن وهندسه يا زمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه".

يذكر أن الزمالك فاز على فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الجيش بالسويس في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 17 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

وأحرز امام عاشور الهدف الثاني للزمالك من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس طلائع الجيش وسدد يوسف اوباما كرة برأسه داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 52 تبعدها دفاعات الطلائع الى ضربة ركنية.

وأضاف إمام عاشور هدف فريق الزمالك الثالث فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 71 من زمن اللقاء