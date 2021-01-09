نتاج المناخ المستقر.. رئيس الزمالك يشيد بانتصارات الفريق

أثنى اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز .
وأكد عبدالعزيز أن استمرار انتصارات الفريق ببطولة الدوري أمر إيجابي ويؤكد على المناخ المستقر الذي توفره الإدارة للفريق مشددا على دعم اللجنة المكلفة بإدارة النادي لفريق الكرة ومساندته لمواصلة انتصاراته الفترة القادمة.
وطالب رئيس النادي الفريق بمزيد من التركيز الفترة القادمة لمواصلة مشواره بالبطولة والسعي للفوز بلقبها هذا الموسم.
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