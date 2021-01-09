بمشاركة حجازي .. اتحاد جدة يفوز على ضمك 2-0 في الدوري السعودي

نجح فريق إتحاد جدة في الفوز على نظيره ضمك بهدفين للا شئ ، في المباراة التي جمعت بينهما ، في إطار الجولة الثانية عشر من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان .

وجاء هدف إتحاد جدة عن طريق عبدالرحمن علي العبود في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول .

وجاء الهدف الثاني لفريق إتحاد جدة في الدقيقة 90 عن طريق فهد المولد .

وشهدت المباراة تواجد المدافع المصري أحمد حجازي ولاعب فريق إتحاد جدة أساسيًا في اللقاء .

وبهذه النتيجة ، يرتفع نادي إتحاد جدة إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة من ترتيب الدوري السعودي .