بقيادة هالاند.. دورتموند يهزم لايبزيج 3-1 ويحرمه من صدارة البوندسليجا

حقق بورسيا دورتموند الألماني، فوزا هاما على لايبزيج بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 من الدوري الألماني. وبهذه الهزيمة فرط لايبزيج في فرصة اعتلاء صدارة الدوري الألماني، وظل فى المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ بفارق نقطتين.

ورفع دورتموند رصيده إلى النقطة 28 في المركز الرابع، ويبعد بـ 5 نقاط عن البافاري المتصدر.

سجل جادو سانشو أول أهداف المباراة في الدقيقة 55 ووضع دورتموند في المقدمة، ثم أضاف النجم النرويجي هالاند هدفين لصالح دورتموند في الدقيقتين 71 و84.

وقبل النهاية بدقيقة قلص ألكسندر سورلوث الفارق، وأحرز هدفا لصالح لايبزيج، لتنتهي المواجهة بفوز لدورتموند (3 – 1).