ورفع دورتموند رصيده إلى النقطة 28 في المركز الرابع، ويبعد بـ 5 نقاط عن البافاري المتصدر.
سجل جادو سانشو أول أهداف المباراة في الدقيقة 55 ووضع دورتموند في المقدمة، ثم أضاف النجم النرويجي هالاند هدفين لصالح دورتموند في الدقيقتين 71 و84.
وقبل النهاية بدقيقة قلص ألكسندر سورلوث الفارق، وأحرز هدفا لصالح لايبزيج، لتنتهي المواجهة بفوز لدورتموند (3 – 1).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقيادة هالاند.. دورتموند يهزم لايبزيج 3-1 ويحرمه من صدارة البوندسليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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