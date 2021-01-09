باتشيكو يكشف كواليس الفوز على طلائع الجيش بثلاثية

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رضاءه عن الاداء الذي ظهر به اللاعبون أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم والتي انتهت لصالح القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة.

وقال باتشيكو في تصريحات عقب المباراة :" الزمالك سيطر على المباراة معظم الاوقات وقدم مباراة كبيرة و المباراة السابقة قدم اللاعبون أداء لم يرضني لذا كنت عصبيا لأنه يجب أن تكون هناك جدية اكثر.

وواصل: ” نغير من مراكز بعض اللاعبين وننظر لكل مباراة على حدة واللاعبون يستحقون الإشادة لانهم عالجوا الكثير من السلبيات وأشكر جمهور الزمالك على الدعم والمساندة”.

وأتم: ” لعبنا مباريات كثيرة وفقدنا لاعيبين اساسيين وكنت دائما أحاول التغلب على الغيابات .. مشددا على أن امام عاشور لم يكن مقيدا في افريقيا وعندما عاد تم إيقافه مرتين لذا لم يكن يلعب باستمرار لكنه دخل الاجواء وانا سعيد بمستواه وأعمل بجدية مع باقي الشباب الموجودين وكل اللاعبين سيشاركون في المباريات لكن مع الوقت”.

وعن التونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد لاعبي الفريق، أوض باتشيكو أنهما لم يكونا منتظمين في التدريبات وبالتالي لم يتواجدا في الفترة الأخيرة.

وأكمل باتشيكو: “الموسم الماضي كانت هناك صعوبة وضغط مباريات وسفر كثير ولا أعلم لماذا لا يراعي اتحاد الكرة المصري ضغط المباريات لأن هذا يصعب من الأمور كما أطلب من مسئوليه انه لوهناك امكانية بعدم اجراء تعديلات على الدوري لانه يؤثر على استعدادات الفريق.

واختتم باتشيكو تصريحاته: ” بعد مجهود اليوم سنبحث من سيكون قادرا على لعب مباراة المصري خصوصا ان المنافس لعب قبل الزمالك بيومين”.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية في الجولة السادسة للدوري الممتاز سجلها أوباما، هدفا، وإمام عاشور هدفين.