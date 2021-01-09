محمود الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في مونديال العالم للأندية

أستقر مجلس إدارة الأهلي علي سفر محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في مونديال العالم للاندية الذي سينطلق أول فبراير المقبل . وكشتف مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادي والمتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ الإعداد لرحلة المونديال عبر إجتماعات عدة جرت علي مدار الساعات الماضية من خلال الفيديو كونفراس. وارسل الأهلي قائمة الفريق المبدئية للإتحاد الدولي لكرة القدم وضمت 35 لاعبًا يتم تقليصهم قبل نهاية الشهر الجاري الي 23 لاعبًا. ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء المقبل في الدوري.

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