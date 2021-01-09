مدرب جالطة سراي: أسعى للتعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك

قال فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي التركي، إنه يريد التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.

وفاز جالطة سراي بسداسية نظيفة على جينتشلار بيرليجي بسداسية نظيفة، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري التركي.

وبعد المباراة قال فاتح تريم المدير الفني للنادي التركي في المؤتمر الصحفي:«أريد التعاقد مع مصطفى محمد، أنا أعنى لاعب الزمالك المصري».

واهتمت العديد من الفرق خلال الفترة الأخيرة، بضم مصطفى محمد، وعلى رأسهم سانت إيتيان الفرنسي، والذي دخل في مفاوضات بقوة مع نادي الزمالك بالفترة الماضية.

وأعلن مصطفى محمد رغبته في الرحيل عن نادي الزمالك، والاحتراف في الفترة الحالية، وذلك في تصريحات تلفزيونية قبل أيام.

وسجل مصطفى محمد 20 هدفا وصنع 3 في 43 مباراة رسمية بالموسم الماضي.