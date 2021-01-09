بمشاركة النني .. أرسنال يفوز على نيوكاسل بثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح فريق أرسنال في الفوز على نيوكاسل يونايتد ، بنتيجة 2-0 ، في المباراة التي أقيمت بينهما ، في إطار الدور الثالث من كاس الإتحاد الإنجليزي .
وانتهى الشوط الأول والثاني بالتعادل السلبي بين الفريقين حتى وصلوا إلى الوقت الإضافي ، وسجل إيميل سميث الهدف الأول لـ أرسنال في الدقيقة 109 ثم جاء الهدف الثاني عن طريق بير إيميريك اوباميانج في الدقيقة 117 .
وتواجد محمد النني في التشكيل الأساسي للجانرز في مواجهة الليلة.
ولعب أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: سيديريك – بابلو ماري – ديفيد لويز – كيران تيرني
خط الوسط: محمد النني – ويلوك – ويليان
خط الهجوم: نيكولاس بيبي – أوباميانج – مارتينلي
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