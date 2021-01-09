ميسي يتصدر تويتر بعد قيادة برشلونة للفوز على غرناطة فى الدوري الإسباني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ميسي بعد احرازة هدف عالمي لبرشلونه في شباك فريق غرناطه الإسباني في اطار منافسات الليجا الإسبانية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏يكفيك ميسي ، لان تنتهي الكثير من مشاكلك ، لان تعود مبتسما ، لان تقرّب المسافات ، يكفيك ميسي لان تجدد حلما كنت تعتقد أنه تلاشى ، يكفيك ميسي ليصنع متعة أمسيتك" و "‏الأسطورة ليو ميسي اول لاعب في تاريخ الليغا يُسجل اكثر من 10 أهداف في اخر 15 موسم".

وقال أخرون" ‏ميسي بخير .. كل شيء في برشلونة بخير " و" ‏ميسي في اسوأ احواله هداف الليجا لاعبك المفضل في افضل مواسمة ماذا يفعل".

وحقق برشلونة فوزًا عريضًا على غرناطة ( 4 – 0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني.

افتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لصالح برشلونة عند الدقيقة 12، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 35، ثم أضاف البرغوث ثالث الأهداف في الدقيقة 42.

وفى الشوط الثاني سجل جريزمان الهدف الثاني له والرابع لفريقه بالمباراة عند الدقيقة 63.

وتعرض خيسوس فاييخو لاعب غرناطة للطرد في الدقيقة 78 ليكمل صاحب الأرض المباراة لمدة 12 دقيقة منقوصا.

وانتهت المواجهة بفوز برشلونة برباعية ليرفع البرسا رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة بـ38 نقطة.