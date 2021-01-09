تدريبات خاصة لخماسي الزمالك بعد لقاء الطلائع

خاض خماسي الزمالك محمود علاء ومحمد أوناجم وحمزة المثلوثي وحسين فيصل وأسامة فيصل تدريبات خاصة باستاد السويس بعد انتهاء مباراة الفريق الأبيض أمام الطلائع في الجولة السادسة لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية دون رد.

وطالب المدير الفني البرتغالي باتشيكو من مدرب الأحمال الاشراف على تدريبات الخماسي بعد انتهاء اللقاء مباشرة لتجهيزهم للفترة المقبلة.

الفوز رفع رصيد الأبيض إلى 13 نقطة في المركز الثاني متساويا مع الأهلي المتصدر في عدد النقاط، في حين توقف رصيد الطلائع عند نقطة في المركز الأخير.

و حقق فريق الزمالك فوزا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف الزمالك الثلاثة يوسف أوباما وإمام عاشور هدفين.

ونجح البرتغالى باتشيكو مدرب الزمالك فى توظيف اللاعب إمام عاشور بجوار طارق حامد فى منتصف الميدان وإستغلال إمكانياته الهجومية وترجمة محاولاته إلى إحرازه هدفين فى مرمى طلائع الجيش.

وثأر الزمالك من خسارة كأس مصر ونجح فى تحجيم قدرات أحمد سمير لاعب طلائع الجيش فى كل مباراة يشارك بها امام الفارس الأبيض وظهر دور محمود عبدالرزق شيكابالا بلمساته الساحرة فى التمريرات التى أهداها إلى زملاؤه وأبرزهم حازم إمام.

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب لاعبي الفريقين للسيطرة على وسط الميدان ومرر فى الدقيقة الثالثة امام عاشور كرة طولية الى شيكابالا تمر الى رمية تماس وأرسل فى الدقيقة السابعة محمود الونش كرة طولية ينجح محمد بسام حارس طلائع الجيش قبل ان تصل للاعب الزمالك أحمد فتوح. ونجح فى الدقيقة الثامنة أحمد فتوح لاعب الزمالك فى ابعاد الكرة من أمام عمرو جمال مهاجم الجيش وتخرج الى رمية تماس وراوغ فى الدقيقة 10 أحمد سيد زيزو مدافع الجيش وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء تصطدم بأقدام مدافع المنافس وأرسل زيزو كرة فى الدقيقة 11 داخل منطقة الجزاء تمر من أمام المدافعين ويفشل يوسف أوباما فى اللحاق بالكرة وإضاعة فرصة تسجيل هدف أول للفارس الأبيض. ومرر فى الدقيقة 17 حازم امام كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سدد يوسف اوباما الكرة برأسه قوية تسكن شباك محمد بسام حارس الطلائع ويسجل الهدف الأول للزمالك وجرت محاولات بعد تسجيل الزمالك الهدف الأول من جانب لاعبي طلائع الجيش لإدراك التعادل ونجح محمد أبوجبل فى إبعاد إحدى الكرات فى الدقيقة 20 الى خارج منطقة الجزاء وسدد إمام عاشور كرة ماكرة تصطدم بالقائم ويهدر ثاني أهداف الزمالك فى الدقيقة 22. ومرر احمد سمير فى الدقيقة 30 كرة داخل منطقة الجزاء تصل الى على الفيل الذى سددها تمر الى جوار محمد أبوجبل وتضيع فرصة لإدراك التعادل أمام الزمالك وغابت الفعالية الهجومية للمهاجم عمرو جمال فى ظل الرقابة اللصيقة من جانب مدافعى الزمالك وحصل إمام عاشور فى الدقيقة 33 على ركلة حرة نتيجة تعرضه الى العرقلة. وفى الدقيقة 35 مرر يوسف اوباما كرة طولية تصل إلى شيكابالا وبدوره أرسلها سريعا الى حازم امام داخل منطقة الجزاء وسددها داخل منطقة الجزاء يمسك بها محمد بسام حارس طلائع الجيش وتوغل فى الدقيقة 38 مهند لاشين داخل دفاعات الزمالك وسدد الكرة الى جوار مرمى محمد أبو جبل خارج الملعب وسدد أحمد سمير فى الدقيقة 43 كرة قوية يبعدها محمد أبو جبل حارس المرمى الى ضربة ركنية ودفع البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك باللاعب المغربي أشرف بنشرقي بديلا عن عمر السعيد فى تغيير إضطرارى بعد خروج الأخير مصابا كما تعرض فى الدقيقة 45 محمد عبدالغني للإصطدام والسقوط على الأرض. ودفع عبدالحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش باللاعب ناصر منسى بدلا من فرانك ستيفن مع بداية الشوط الثاني وسدد ناصر منسي كرة برأسه فى أول لمسة تمر غلى جوار مرمى حارس الزمالك وأحرز امام عاشور الهدف الثاني للزمالك من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس طلائع الجيش وسدد يوسف اوباما كرة برأسه داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 52 تبعدها دفاعات الطلائع الى ضربة ركنية.

وأشهر الدولى ابراهيم نورالدين حكم اللقاء فى الدقيقة 53 بطاقة صفراء للاعب الزمالك أحمد فتوح بعد التدخل القوى بجسم على الفيل لاعب طلائع الجيش ولجأ فى الدقيقة 55 عبدالحميد بسيوني مدرب الطلائع الى الدفع باللاعب ابراهيما كونيه بدلا من إسلام محارب لتفعيل النواحي الهجومية ومرر فى الدقيقة 63 أشرف بنشرقي كرة عرضية يسددها احمد سيد زيزو تعلو عارضة حارس الطلائع وفشل بعدها يوسف اوباما فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء وفى الدقيقة 65 أشهر الدولى ابراهيم نورالدين حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد ناصر منسي بعد إرتكابه خطأ ضد احمد فتوح لاعب الزمالك.

وسدد ناصر منسى كرة قوية فى الدقيقة 67 من خارج منطقة الجزاء ينجح محمد أبو جبل فى إبعادها بيده غلى ضربة ركنية ومرر بكعب القدم أحمد سيد زيزو كرة ماكرة سددها فى الدقيقة 71 امام عاشور فى مرمى محمد بسام حارس الطلائع ويحرز الهدف الثالث وسدد عمرو مرعى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 78 تمر الى جوار مرمى حارس الزمالك ولجأ البرتغالى باتشيكو فى الدقيقة 79 الى الدفع باللاعب أسامة فيصل بدلا من إمام عاشور ونزول اسلام جابر بدلا من إمام عاشور وتصدى محمد ابوجبل حارس الزمالك لفرصة حقيقية لتسجيل الهدف الأول للطلائع.