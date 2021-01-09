الخطيب رئيساً للبعثة.. الأهلي يغادر بطائرة خاصة للمشاركة في مونديال العالم للأندية

قرّرت إدارة الأهلي سفر الفريق الأول للمشاركة في مونديال العالم للأندية على متن طائرة خاصة.

واستقر مجلس إدارة الأهلي على سفر محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في مونديال العالم للأندية الذي سينطلق أول فبراير المقبل.

وكشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادي والمتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ الإعداد لرحلة المونديال عبر اجتماعات عدة جرت على مدار الساعات الماضية من خلال الفيديو كونفرانس.

وأرسل الأهلي قائمة الفريق المبدئية للاتحاد الدولي لكرة القدم وضمّت 35 لاعبًا يتم تقليصهم قبل نهاية الشهر الجاري إلى 23 لاعبًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء المقبل في الدوري.