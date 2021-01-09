أبدى مدحت عبدالهادي، مدرب نادي الزمالك، سعادته بتحقيق الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز 2020\2021. طلائع الجيش وقال عبد الهادي خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة : "نقدم كافة ما لدينا من أجل إسعاد جماهير الزمالك ونرغب في تحقيق كافة البطولات". وأكد عبد الهادي أن جميع اللاعبين داخل نادي الزمالك على أعلى مستوى، والكل يستطيع صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر. وحقق فريق الزمالك فوزا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز. الزمالك فوزا على طلائع الجيش أحرز أهداف الزمالك الثلاثة يوسف أوباما هدفا، وإمام عاشور هدفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد هزيمة الطلائع بثلاثية.. مدحت عبد الهادي: الزمالك يقدم كل ما لديه لإسعاد الجماهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.