أخبار الزمالك.. ثلاثية في شباك طلائع الجيش.. وتفاصيل خناقة الأعضاء داخل النادي

يستعرض "دوت الخليج"، أبرز أخبار نادي الزمالك التي جاءت على مدار الساعات القليلة الماضية وإليكم التفاصيل :-

حقق فريق الزمالك فوزا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأببيض الى 13 نقطة ويتجمد رصيد الطلائع عند 3 نقاط. علق احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على فوز الزمالك على فريق طلائع الجيش "3_0" في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. أكدت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن واقعة الاشتباك بالأيدي، التي حدثت يوم الخميس الماضي، لم تكن سوى نتيجة خلاف بين اطفال، حيث اشتبك سالم محمد أنور يحيى، وعماد سالم أنور يحيى ومروة عباس سيد حسن، مع الطرف الثاني، محمد حسن محمد علي وأحمد حسن محمد علي، وتحرك أمن النادي سريعا، وتم احتواء المشكلة، وسحب كارنيهات الأعضاء أطراف الخلاف، واستدعاء مباحث قسم شرطة العجوزة، وتم اصطحاب الطرفين، وهناك تصالح، ورغم ذلك حرصت إدارة أمن النادي على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا حفاظا على هيبة النادي ومكانته. حرص نادي الزمالك على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة الكابتن حمادة إمام لاعب نادي الزمالك السابق.

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