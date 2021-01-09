نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت عبدالهادي بعد اكتساح الطلائع: نلعب للفوز فقط .. والقادم أفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي عن سعادته بفوز الزمالك على طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الأهم في المباراة أن كل اللاعبين جاهزون.

ووجه عبدالهادي الشكر للاعبين عقب المباراة خاصة بعد الأداء والفوز الكبير والروح العالية والإصرار الكبير بعد مباراة بيراميدز ولم يسمحوا بتضييع النقاط.

وقال مدرب الزمالك: " إمام عاشور يقدم دورا كبيرا جدا ومن العناصر المهمة .. ولدينا مباراة بعد ٤٨ ساعة ومن الطبيعي أن يكون هناك "روتيشن" لذلك نعد جميع اللاعبين وتجهيز عدد من الناشئين مثل حسين فيصل وأسامة فيصل".

واختتم عبدالهادي تصريحاته: "الهدف الرئيسي للزمالك في كل مباراة هو الثلاث نقاط لكن اليوم كان مميزا الأداء والنتيجة والقادم افضل".

وفاز الزمالك على الجيش بثلاثية في الجولة السادسة للدوري الممتاز سجلها أوباما وإمام عاشور هدفين.