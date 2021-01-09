نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي ينهي مرانه الأول بمراكش تحت الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي مرانه الأول فى الملعب الفرعي لاستاد مراكش الكبير، استعدادًا لمواجهة الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

بدأ المران بمحاضرة للمدير الفنى أبو طالب العيسوي طالب فيها اللاعبين بالقتال وبذل أقصى جهد لحصد بطاقة الصعود للمباراة النهائية، ثم انتقل اللاعبون لأداء بعض تدريبات الأحماء ثم بعض الجمل التكتيكية التى من المنتظر تنفيذها خلال أحداث اللقاء .

حرص العيسوى على تدريب اللاعبين على التعامل مع الكرات الثابتة والتى يتميز بها الفريق المغربى وقام بتحفيظ كل لاعب دوره أثناء تنفيذ الضربات الركنية والضربات الحرة.

لقطات من المران :

- حرص المستشار محمد الكلية رئيس البعثة والمهندس تامر موسى والإعلامي علاء وحيد على حضور المران للشد من أزر الفريق.

- شهد المران حضور باهر المحمدى لدعم وتحفيز زملاؤه من خارج الخطوط.

- واصل عبد الرحمن مجدى البرنامج التأهيلي الخاص به تحت قيادة الجهاز الطبي .

- التدريب أقيم وسط أجواء ممطرة ودرجة حرارة أقتربت من ٤درجات مئوية.

ويحل الإسماعيلي ضيفاً على الرجاء المغربي الإثنين المقبل على ملعب مراكش الكبير ضمن منافسات الإياب بنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.