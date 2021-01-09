كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف رونالد كومان مدرب برشلونة حقيقة إصابة ليونيل ميسي على خلفية تبديله في لقاء غرناطة مساء اليوم والتي انتهت بفوز البارسا برباعية نظيفة.

وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "من قبل كنا نحتاج العديد من الفرص من أجل تسجيل هدف، الآن هناك فعالية اكبر أمام المرمى".

وتابع: "جريزمان كان جيدا اليوم، لقد منحنا أشياء عدة بالإضافة إلى فعاليته أمام المرمى اليوم، مهمة المهاجمين هي التسجيل".

ووصال: "نعلم وضعنا في الدوري ونعلم بأننا لا نستطيع فقدان اي نقطة، كان اسبوع هام بالفوز بالمباريات خارج الأرض. ثقة الفريق تكبر وتكبر، تسجيل 4 أهداف اليوم امر جيد ويجب ان نواصل كذلك".

وتابع: "من أجل التسجيل عليك أن تتواجد أمام المرمى وهذا ما فعله غريزمان اليوم، لقد كان جيدا".

وعن تبديل ليونيل ميسي قال كومان: "النتيجة كانت مطمئنة لهذا قررنا إراحة اللاعبين، البارسا يحتاج ميسي من أجل جودته ومن أجل فعاليته ومن أجل كل ما يُقدمه للفريق".