الرياضة

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف رونالد كومان مدرب برشلونة حقيقة إصابة ليونيل ميسي على خلفية تبديله في لقاء غرناطة مساء اليوم والتي انتهت بفوز البارسا برباعية نظيفة.

وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "من قبل كنا نحتاج العديد من الفرص من أجل تسجيل هدف، الآن هناك فعالية اكبر أمام المرمى".

وتابع: "جريزمان كان جيدا اليوم، لقد منحنا أشياء عدة بالإضافة إلى فعاليته أمام المرمى اليوم، مهمة المهاجمين هي التسجيل".

ووصال: "نعلم وضعنا في الدوري ونعلم بأننا لا نستطيع فقدان اي نقطة، كان اسبوع هام بالفوز بالمباريات خارج الأرض. ثقة الفريق تكبر وتكبر، تسجيل 4 أهداف اليوم امر جيد ويجب ان نواصل كذلك".

وتابع: "من أجل التسجيل عليك أن تتواجد أمام المرمى وهذا ما فعله غريزمان اليوم، لقد كان جيدا".

وعن تبديل ليونيل ميسي قال كومان: "النتيجة كانت مطمئنة لهذا قررنا إراحة اللاعبين، البارسا يحتاج ميسي من أجل جودته ومن أجل فعاليته ومن أجل كل ما يُقدمه للفريق".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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