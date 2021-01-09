نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يقود برشلونة لسحق غرناطة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه، برشلونة للفوز على مضيفه غرناطة 4-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة ال،18 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز إشبيلية على ريال سوسيداد 3-2.

وتقدم برشلونة بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 12 ثم سجل ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 35 و42 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-0.

وفي الشوط الثاني، سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 63، كما شهد هذا الشوط طرد خيسوس فاييخو لاعب غرناطة في الدقيقة 78.

وبالهدفين الذين سجلهما ميسي في مباراة اليوم تصدر جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني برصيد 11 هدفاً بفارق هدف أمام جيرارد مورينو لاعب فياريال.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، انتزع أشبيلية فوزا صعبا من ضيفه ريال سوسيداد 3-2.

وتقمص يوسف النصيري لاعب أشبيلية دور البطولة بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الرابعة والسابعة و46، فيما سجل هدفي ريال سوسيداد دييجو كارلوس، لاعب أشبيلية، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة وأليكسندر إيساك في الدقيقة 14.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد الذي توقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس.