أتالانتا يواصل نتائجه الكبيرة ويجتاز بينفينتو برباعية

أتالانتا يواصل نتائجه الكبيرة ويجتاز بينفينتو برباعيةواصل أتالانتا مشواره الصعودي محققاً انتصاره الثالث توالياً بالفوز على مضيفه بينيفينتو 4-1 اليوم السبت في المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أتالانتا بعد أن تعثره أمام فرق متواضعة إلى حد ما من عيار سمبدوريا وسبيتسيا وهيلاس فيرونا، ورغم استمرار غياب "ملهمه" الأرجنتيني أليخاندرو غوميز لاستبعاده عن الفريق بسبب توتر علاقته بالمدرب جان بييرو غاسبيريني، فقد نجح في تحقيق فوزه الـ9 لهذا الموسم والصعود مؤقتا للمركز الرابع على حساب يوفنتوس البطل وساسوولو ونابولي مع مباراة مؤجلة في جعبته.

ويدين أتالانتا الذي بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا حيث أوقعته القرعة في مواجهة صعبة مع ريال مدريد الإسباني، بالنقاط الثلاث إلى السلوفيني يوسيب إيليشيتش الذي سجل الهدف الأول (30) وكان خلف الثاني الذي أحرزه البرازيلي رافايل تولوي بعدما تابع تسديدة السلوفيني (69)، ثم مرر كرة الهدف الثالث الذي سجله الكولومبي دوفان زاباتا ورفع به رصيده إلى 7 أهداف (71).

وأضاف الكولومبي الآخر لويس مورييل الهدف الرابع من خارج المنطقة بعد دخوله بديلا، رافعا رصيده إلى 10 أهداف، فيما كان هدف بينيفينتو الوحيد عبر ماركو ساو في مستهل الشوط الثاني حين أدرك التعادل (50).

هذا وسيلعب لاحقا جنوى مع بولونيا وميلان المتصدر مع تورينو.