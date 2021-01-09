الزمالك يوجه الشكر لـ أيمن يونس ويعينه مستشارا للجنة شئون الكرة

حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للكابتن أيمن يونس على الفترة التي قضاها رئيسا للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي.

وأكد عبدالعزيز أن يونس لم يدخر جهدا لخدمة نادي الزمالك خلال فترة وجوده في منصبه وقام بجهود مميزة في ملف كرة القدم كللها بالنجاح في العديد من الملفات التي ساهمت في مناخ الاستقرار الذي ينعم به الفريق الأول لكرة القدم الفترة الحالية.

وأضاف رئيس النادي أنه تثمينا لهذه الجهود حرصت اللجنة على وضعه مستشارا للجنة في شئون كرة القدم للاستعانة بخبراته أيضا في الفترة القادمة فيما يخص ملف كرة القدم .