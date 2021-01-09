تحت أنظار ابراهيموفيتش.. ميلان يتقدم بهدفين على تورينو في الشوط الأول

نجح فريق أي سي ميلان في التقدم بهدفين على تورينو، في الشوط الأول، في المباراة التي تقام بينهما، في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وتقدم رافائيل لياو بالهدف الأول في الدقيقة 25 ثم جاء الهدف الثاني عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

وبدأ ميلان بتشكيل مكون من :.