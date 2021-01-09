اتحاد الكرة: مباراة غزل المحلة وأسوان باستاد الغزل

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة غزل المحلة وأسوان، المقرر لها الثانية والنصف عصر يوم الخميس 14 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد غزل المحلة.

يأتي ذلك بعد موافقة الناديين على إقامة مباراة الدور الأول بملعب الغزل، على أن تقام مباراة الدور الثاني بملعب أسوان.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي: أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021. ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية. رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020. خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة. سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين. سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل. ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري. تاسعا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.

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