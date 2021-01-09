فى طقس ثلجى.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني

انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة ريال مدريد وأوساسونا بالتعادل السلبي، والمقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا فى طقس غطت فيه الثلوج أرضية الملعب

ولم يستطع لاعبو ريال مدريد خطف هدف التقدم في النصف الأول من المواجهة، حيث لم يشكل الميرنيجي خطورة على مرمى صاحب الأرض.

وفشل الريال في تسديد أي كرة على مرمى خصمه في الشوط الأول من المباراة.

ويسعى ريال مدريد للارتقاء ولو مؤقتا بصدارة الليجا، حيث يتواجد الميرينجي في المركز الثاني وبرصيده 36 نقطة، خلف أتليتكو مدريد صاحب الصدارة بـ38 نقطة.

ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – سيرجيو راموس – رفائيل فاران – لوكاس فاسكيز

خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما - أسينسيو