ولم يستطع لاعبو ريال مدريد خطف هدف التقدم في النصف الأول من المواجهة، حيث لم يشكل الميرنيجي خطورة على مرمى صاحب الأرض.
وفشل الريال في تسديد أي كرة على مرمى خصمه في الشوط الأول من المباراة.
ويسعى ريال مدريد للارتقاء ولو مؤقتا بصدارة الليجا، حيث يتواجد الميرينجي في المركز الثاني وبرصيده 36 نقطة، خلف أتليتكو مدريد صاحب الصدارة بـ38 نقطة.
ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيرلاند ميندي – سيرجيو راموس – رفائيل فاران – لوكاس فاسكيز
خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش
خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما - أسينسيو
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى طقس ثلجى.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.