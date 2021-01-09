الضربة التي لا تقتلك تقويك.. أبو جبل يعلق على تألقه أمام طلائع الجيش.. شاهد

علّق محمد أبوجبل حارس مرمي نادي الزمالك على تألقه اليوم في مباراة الزمالك انتم فريق طلائع الجيش في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر أبوجبل عبر حسابه بإنستجرام مجموعة من الصور له من اللقاء وعلق عليها قائلا "‏‎‎يقولون أن الضربة التي لا تقتلك تقويك نعم لكنها للأسف تجعلك أكثر شراسه مما كنت عليه فلا تبكي على شئ مضى ،بل إجعله درسا لك واعلم وتذكر أنه لا شيء يجعلك عظيمًا سوى ألم عظيم فاصبر وأعيد بناء نفسك ألف مرة وجرب ألف طريقة وألف حيلة وأقطع لمستقبلك ألف وعد وألف ميل مهما كانت الضربه التي ‏‎‎تتلقاها قوية اجعل منك الردُّ أقوى، لاتتراجع، حتى وأن خسرت ،ولاتنهزم، واصنع لك عزيمة لا تُقهر ولاتضعف مهما كثرت عليك الصعاب"

يذكر أن الزمالك فاز على فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الجيش بالسويس في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 17 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

وأحرز امام عاشور الهدف الثاني للزمالك من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس طلائع الجيش وسدد يوسف أوباما كرة برأسه داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 52 تبعدها دفاعات الطلائع إلى ضربة ركنية.

وأضاف إمام عاشور هدف فريق الزمالك الثالث فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 71 من زمن اللقاء.