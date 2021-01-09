وجاء هدف الشوط الاول في الدقيقة 5 عن طريق ماكتومناي .
وبدء مان يونايتد بتشكيل مكون من :.
حراسة المرمى: دين هندرسون
الدفاع: أليكس تيلليس - إريك بايلي – أكسيل توانزيبي – براندون ويليامز
الوسط: خوان ماتا – فان دي بيك – سكوت ماكتوميناي
الهجوم: ماسون جرينوود – دانييل جيمس - جيسي لينجارد
وعلى مقاعد البدلاء: دي خيا – نيمانيا ماتيتش – إيجالو – فريد – برونو فيرنانديز – أنتوني مارسيال – هاري ماجواير – وان بيساكا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم 1-0 على واتفورد بكأس الاتحاد الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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