الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم 1-0 على واتفورد بكأس الاتحاد الإنجليزي

تقدم فريق مانشستر يونايتد على واتفورد بهدف نظيف ، في الشوط الأول ، في المباراة التي تقام بينهما ، على ملعب أولد ترافورد ، في إطار الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي .

وجاء هدف الشوط الاول في الدقيقة 5 عن طريق ماكتومناي .

وبدء مان يونايتد بتشكيل مكون من :.