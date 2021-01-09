الأهلي يعقد جلسة مع جيرالدو للتوصل إلى اتفاق حول رحيله

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مسؤولو النادي الأهلي غدا الأحد جلسة مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رحيله عن النادي الأحمر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رفع اسم جيرالدو من قائمة الفريق بعد التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا وتم قيده بدلا منه حيث يحق للأهلي قيد 5 لاعبين أجانب في قائمته المحلية.

ويقوم الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات بعقد جلسة الغد مع اللاعب الأنجولي من أجل التوصل لاتفاق برحيله عن النادي الأحمر سواء بقبول العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرًا أو الموافقة على استمرار وضعه بقائمة الانتظار.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.