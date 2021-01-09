الرياضة

بايرن ميونخ يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونخ الألماني أصبح قريبًا من التعاقد مع ظهير أيسر جديد لينضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الفريق البافاري يسعى للتعاقد مع الإنجليزي عمر ريتشاردز نجم ريدينج الإنجليزي. 

وأوضحت الشبكة البريطانية أن ريتشاردز يبالغ من العمر 22 عاماً ويُقال أنه يمتلك قدرات مميزة، حيث قدم مستوى رائع مع ريدينج في بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. 

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن خطوة التعاقد مع ريتشاردز تأتي ليكون إحتياطياً لألفونسو ديفيز الظهير الأيسر في بايرن ميونخ لكي يلعب لوكاس هرنانديز كقلب دفاع بشكل دائم وذلك مع الرحيل المتوقع للنمساوي ديفيد ألابا في الصيف المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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