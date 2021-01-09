نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونخ الألماني أصبح قريبًا من التعاقد مع ظهير أيسر جديد لينضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الفريق البافاري يسعى للتعاقد مع الإنجليزي عمر ريتشاردز نجم ريدينج الإنجليزي.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن ريتشاردز يبالغ من العمر 22 عاماً ويُقال أنه يمتلك قدرات مميزة، حيث قدم مستوى رائع مع ريدينج في بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن خطوة التعاقد مع ريتشاردز تأتي ليكون إحتياطياً لألفونسو ديفيز الظهير الأيسر في بايرن ميونخ لكي يلعب لوكاس هرنانديز كقلب دفاع بشكل دائم وذلك مع الرحيل المتوقع للنمساوي ديفيد ألابا في الصيف المقبل.